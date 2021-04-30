США прекращают выдавать визы в России

Посольство США в России заявило, что прекращает выдачу всех типов виз, кроме дипломатических. Это связано с высылкой дипломатов из обеих стран.
Об этом пишет пресс-служба посольства.
«Действия правительства России заставили нас сократить штат сотрудников на 75%», — отметили там.
Обработка всех заявок на визы прекратится с 12 мая. Также в посольстве отметили, что могут быть проблемы и для американских граждан в России по различным вопросам, в том числе переоформления паспорта или выдачи свидетельства о рождении.
В США призывают своих граждан, решивших остаться в России с просроченной визой, до 15 июня вернуться в Штаты. Или им придется самостоятельно заниматься оформлением документов для легального пребывания в РФ.
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