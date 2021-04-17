Россия вышлет пятерых польских дипломатов за то, что Варшава «подпевает» администрации президента США

Россия вышлет пятерых польских дипломатов за «подпевание» Варшавой администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявило Министерство иностранных дел в контексте санкций Вашингтона против Москвы и высылки из Варшавы трех российских дипломатов.
МИД России отмечает, что США продолжают «недальновидно делать ставку» на «обанкротившиеся сценарии “сдерживания Москвы”», и Варшава поддерживает «выпады» администрации Джо Байдена.
«Обратили внимание, как быстро в Варшаве “подпели” Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь из России будут выдворены пять польских дипломатов», — говорится в заявлении МИД.
В Москве отмечают, что призывы к воздержанию от эскалации конфликта с Украиной «звучат лицемерно» и имеют целью подчинение Соединенным Штатам, которые «пытаются разговаривать с позиции силы».
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