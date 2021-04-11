Война на Донбассе: названо имя погибшего во время обстрела возле Золотого

Во время обстрела боевиков на Донбассе вечером в субботу, 10 апреля, погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Андрей Теперик.
Об этом сообщается на официальной странице 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.
«Вчера, 10 апреля, в 11:00 вечера российские наемники в очередной раз «придерживались режима прекращения огня» и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика», — говорится в сообщении.
Также в бригаде отметили, что погибшему с Харьковщины было 24 года.
- С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- Россия стягивает свои войска к полевому лагерю возле границы с Украиной. Концентрация сил — наибольшая с 2015 года. У Путина анонсировали новую встречу в «нормандском формате» и пугают «началом конца Украины».
- Ранее украинская разведка сообщала, что Россия планирует провокации, чтобы вызвать ответ украинских войск на линии соприкосновения на Донбассе, а потом зайти своими регулярными силами на подконтрольные боевикам «ЛДНР» территории под видом миротворцев.
- 36% опрошенных украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. По сравнению с декабрем 2018-го их количество выросло почти в полтора раза.