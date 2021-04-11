Война на Донбассе: названо имя погибшего во время обстрела возле Золотого

Во время обстрела боевиков на Донбассе вечером в субботу, 10 апреля, погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Андрей Теперик.

Об этом сообщается на официальной странице 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

«Вчера, 10 апреля, в 11:00 вечера российские наемники в очередной раз «придерживались режима прекращения огня» и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика», — говорится в сообщении.

Также в бригаде отметили, что погибшему с Харьковщины было 24 года.