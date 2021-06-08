72 года назад вышел роман «1984» Джорджа Оруэлла об обществе тотального контроля и цензуры. Вот пять технологических предсказаний автора, которые стали реальностью

Тексты

Каролина Ускакович / «Бабель»

Восьмого июня 1949 года вышел роман британского писателя, журналиста и публициста Джорджа Оруэлла «1984», ставший классикой в жанре антиутопии. В нем описано будущее, в котором тоталитарное государство контролирует людей с помощью слежки и пропаганды, а технологии существуют только как инструмент этого контроля. Телеэкраны, стоящие в каждом доме, постоянно наблюдают за гражданами и даже считывают их эмоции. Версификатор, по сути искусственный интеллект, создает произведения искусства в соответствии со стандартами правительства. «Бабель» рассказывает о том, какие технологические решения из романа «1984» уже стали реальностью и нередко используются с похожими целями современными правительствами и корпорациями.

Первая обложка романа «1984» Джорджа Оруэлла 1949 года. Роман перевели более чем на 60 языков. На украинский язык произведение впервые полностью перевели в 2015 году. Роман Оруэлла входит в топ лучших книг по версии BBC, The Times, Newsweek. В СССР книга была в списке запрещенной литературы до 1988 года. А в 2017 году роман снова стал бестселлером в США на фоне высказываний людей из окружения президента Дональда Трампа. Книгу экранизировали дважды — в 1956 году и в 1984-м, в год, к которому приурочены происходящие в романе события.

1. Тотальная слежка

В романе: Телеэкраны — большие телевизоры, стоящие в домах и общественных местах, которые нельзя выключить. Они передают сообщения правительства, и через них за гражданами наблюдает полиция мысли. Телеэкраны могут идентифицировать людей, замечать, когда меняется их выражение лица или учащается их сердцебиение или дыхание.

В реальности: Камеры наблюдения с технологией распознавания лиц и даже эмоций уже стали реальностью. Например в Китае, с помощью подобных технологий отслеживают активистов и диссидентов, а также полностью контролируют мусульман-уйгуров. Видеокамеры, которые могут измерять температуру тела, а также распознавать лица, планировали устанавливать и в Киеве.

Также не стоит забывать о компьютерах, смартфонах, «умных» телевизорах, голосовых помощниках и других гаджетах, с помощью которых можно наблюдать за нашими действиями: узнать, где мы находимся, что ищем в интернете, что и кому пишем. Технологией распознавания лиц пользуются и соцсети вроде Facebook, а стриминговый сервис Spotify разработал технологию подбора музыки с помощью анализа голоса и окружения пользователей.

Камеры наблюдения на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, 29 августа 2019 года. Getty Images / Bloomberg / Contributor

2. Преобразование речи в текст

В романе: Главный герой романа Уинстон Смит использовал на работе устройство под названием речепис. Оно записывало сказанное и отображало в виде текста на телеэкране.

В реальности: Сегодня существует множество приложений и служб транскрипции, которые делают то же самое. Android и iOS уже интегрировали в свои системы функцию распознавания речи. Функция преобразования аудио в текст появилась и в Microsoft Word.

3. Искусственный интеллект

В романе: Версификатор — инструмент, который без человеческого участия создает музыку и литературу в соответствии со стандартами правящей партии. По сути это искусственный интеллект.

В реальности: В последние годы стали появляться произведения, созданные машинами. В 2017 году вышел первый музыкальный альбом, записанный искусственным интеллектом. В 2018 году нейросеть написала «роман» о своем путешествии в стиле произведения «В дороге» Джека Керуака.

В 2020—2021 годах искусственный интеллект «снял» короткометражку, к которой самостоятельно написал сценарий, создал музыку и подобрал актеров, создал трек для группы Nirvana на основе их предыдущих текстов, научился рисовать сюрреалистические изображения, а рисунки нейросети продают на аукционе за миллион долларов.

Искусственный интеллект уже пробуют применять и в других областях. Например, для написания статей в медиа или в сфере управления человеческим персоналом.

4. Тотальная цензура

В романе: Министерство правды, где работал главный герой Уинстон Смит. Здесь изменяют фотографии, переписывают публичные архивы, удаляют упоминания о нежелательных людях, распространяют дезинформацию о растущей экономике под руководством партии.

В реальности: Самый яркий пример — «Великий китайский файервол», также известный как проект «Золотой щит». Это система фильтрации содержимого интернета в КНР, которая работает по всей стране с 2003 года. С ее помощью ограничивается доступ к ряду иностранных сайтов, например к Facebook. Китайские сайты не могут ссылаться и публиковать новости, взятые из зарубежных новостных сайтов или СМИ, без специального одобрения. Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, например, если упоминается нежелательный человек или событие.

Так в 2021 году китайские власти запретили соцсетям и СМИ распространять информацию о том, что режиссер Хлои Чжао получила «Оскар». А к годовщине первого в мире локдауна из-за нового коронавируса в Ухане с помощью жесткой цензуры в прямом смысле «переписали» историю. Теперь главным героем в борьбе с пандемией стал лидер Компартии Си Цзиньпин. А из биографии Ли Вэньляна — врача из Уханя, который умер от коронавируса, — удалили упоминание о том, что он одним из первых пытался поднять тревогу из-за новой болезни, но его арестовали и вынесли выговор за распространение слухов.

Драма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников» стала лучшим фильмом года по версии кинопремии «Оскар», а сама Чжао победила в номинации «Лучший режиссер», 26 апреля 2021 года. ABC Photo Archives / Contributor / Getty Images

5. Текстовые шаблоны

В романе: Главный герой упоминает о том, что «теперь почти никто не пишет писем. А если надо с кем-то связаться — есть открытки с напечатанными готовыми фразами, и ты просто зачеркиваешь ненужные».

В реальности: Сегодня под такое описание вполне подпадают шаблонные SMS, а также подпись, которой мы пользуемся в электронной почте, делая простую компоновку, чтобы она отображалась в конце каждого письма. Шаблонные сообщения есть и в соцсетях, похожую функцию здесь могут выполнять gif-изображения или стикеры.

Технологии могут и приносить пользу, например с их помощью вы можете закинуть донат «Бабелю».