Украинская разведка предупреждает о возможных провокациях в аннексированном Крыму. Россия заблокировала работу КПВВ

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Украинская разведка предупреждает, что Россия может устроить провокации в аннексированном Крыму. В частности, может произойти теракт или химическая атака на заводе «Титан» в Армянске.

Об этом сообщает ГУР Минобороны в своем Facebook.

«По разведывательным данным на заводе «Титан», что в г. Армянск, Перекопский перешеек и в целом на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны. Сегодня в 20 часов всех работников, около 50 человек, эвакуировали», — говорится в сообщении.

Там подчеркивают, что Украина не планировала и не планирует никакие диверсии на этом заводе. На эти сообщения уже отреагировал глава МИД Дмитрий Кулеба, который подчеркнул, что Россия продолжает искать повод для дальнейшей агрессии.

Кроме этого, Россия заблокировала работу двух КПВВ на админгранице с Крымом. Она не выпускает людей с полуострова, а пропускает в Крым только тех, кто имеет российские паспорта. Эту информацию подтверждают омбудсман Людмила Денисова и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме», — отметила Денисова.