Под санкции ЕС попали российские пропагандисты. Олигархи России потеряли $32 миллиарда
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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ТАСС
Под европейские санкции за признание Россией «независимости» оккупированного Донбасса попали российские пропагандисты, на ряду с военными и чиновниками.
Об этом сообщают «Радио Свобода» и The Insider со ссылкой на источник в структурах ЕС.
Под санкции попали телеведущий и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, пропагандист Владимир Соловьев и глава RT Маргарита Симоньян, представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу, все депутаты Госдумы, банки «Россия», ВЭБ, Промсвязьбанк.
Активы указанных лиц в Европе заморожены. Также им запрещен въезд в ЕС. К примеру, у Соловьева ранее обнаружили две виллы в Италии.
Bloomberg пишет, что из-за решений властей России идти войной на Украину страдают олигархи из РФ. С начала этого года они суммарно потеряли $32 миллиарда. Убытки понесли Геннадий Тимченко (потерял $6,47 млрд), Леонид Михельсон (потерял $6,2 млрд), Вагит Алекперов (потерял $3,5 млрд) и еще 20 олигархов.
- Санкции за признание Россией «Л/ДНР» 22 февраля ввели США, Британия, Австралия, Япония, Канада и Евросоюз. Ограничения наложены на депутатов Госдумы, военных чиновников, на банки, а также на ряд физических и юридических лиц. Также остановлена сертификация «Северного потока — 2».