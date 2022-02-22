Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию — заявил, что Минского формата больше не существует
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Президент России Владимир Путин 22 февраля провел пресс-конференцию на фоне своего решения признать «независимость» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР». Он заявил, что Минского формата переговоров по ситуации на Донбассе отныне не существует, а Украина должна смириться с оккупацией Крыма — и это будет шагом к налаживанию отношений с Москвой.
«Минский комплекс мер был убит украинскими властями задолго до признания [«республик»]. Вчерашнее решение продиктовано тем, что Украина не намерена выполнять Минск. Вот теперь Минских соглашений нет — чего их выполнять, если мы признали независимость», — заявил Путин.
У него спросили, какие шаги Киеву нужно сделать, чтобы «наголодить отношения с Россией». Путин ответил, что в первую очередь нужно «признать волеизъявление людей, которые живут в Севастополе и Крыму», — то есть согласиться с оккупацией полуострова. Другим важным пунктом Путин назвал «демилитаризацию Украины, которую Запад накачивает вооружением».
Отдельно Путин заявил, что признал «Л/ДНР» в тех границах, которые записаны в их «конституциях» — то есть во всех границах Луганской и Донецкой областей. Президент России также прокомментировал решение Совета федерации, который разрешил ему использовать армию на Донбассе. На вопрос, как далеко готовы зайти российские войска, он ответил, что «предвидеть конкретные возможные действия нереально, это зависит от ситуации».
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Позже в Госдуме России заявили, что намерены признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР». 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разорвать дипломатические отношения с Россией.
- Первые санкции против России из-за этого решения 22 февраля ввела Великобритания: они касаются пяти российских банков и трех олигархов — это Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко. Все они — близкие соратники Владимира Путина.