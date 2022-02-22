Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию — заявил, что Минского формата больше не существует

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Президент России Владимир Путин 22 февраля провел пресс-конференцию на фоне своего решения признать «независимость» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР». Он заявил, что Минского формата переговоров по ситуации на Донбассе отныне не существует, а Украина должна смириться с оккупацией Крыма — и это будет шагом к налаживанию отношений с Москвой.

«Минский комплекс мер был убит украинскими властями задолго до признания [«республик»]. Вчерашнее решение продиктовано тем, что Украина не намерена выполнять Минск. Вот теперь Минских соглашений нет — чего их выполнять, если мы признали независимость», — заявил Путин.

У него спросили, какие шаги Киеву нужно сделать, чтобы «наголодить отношения с Россией». Путин ответил, что в первую очередь нужно «признать волеизъявление людей, которые живут в Севастополе и Крыму», — то есть согласиться с оккупацией полуострова. Другим важным пунктом Путин назвал «демилитаризацию Украины, которую Запад накачивает вооружением».

Отдельно Путин заявил, что признал «Л/ДНР» в тех границах, которые записаны в их «конституциях» — то есть во всех границах Луганской и Донецкой областей. Президент России также прокомментировал решение Совета федерации, который разрешил ему использовать армию на Донбассе. На вопрос, как далеко готовы зайти российские войска, он ответил, что «предвидеть конкретные возможные действия нереально, это зависит от ситуации».