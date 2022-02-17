ДТП с кортежем Ярославского: бизнесмен заявил, что правоохранители «подгоняют» под него дело

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Мариенко Андрей / УНИАН

Бизнесмен Александр Ярославский, который находится в Лондоне, отреагировал на новые детали дела о ДТП с участием автомобиля из его кортежа.

Свою позицию он изложил на сайте своей группы DCH.

«К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях «политической целесообразности», — заявил Ярославский.

Бизнесмен не верит, что ключевые доказательства могли исчезнуть, находясь под личным контролем генпрокурора и министра внутренних дел, и не верит в беспристрастность расследования.

«О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы? Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?», — отмечает бизнесмен.

Он заявил, что «искусственно сшитое резонансное дело» правоохранителям создать не удастся. Его юридическая команда занимается «установлением истинных обстоятельств произошедшего», и по прибытии в Украину Ярославский обещает участвовать во всех следственных действиях.