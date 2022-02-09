Беларусская лыжница выехала из страны после отстранения от Олимпийских игр из-за политических взглядов

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Беларусская лыжница Дарья Долидович выехала из страны со своей семьей из-за опасений репрессий со стороны властей после того, как ее отстранили от Олимпийских игр из-за политических взглядов семьи.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас спортсменка с семьей находится в Польше, где надеется продолжить тренировки. Об этом рассказал ее отец Сергей Долидович, семикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, который также тренирует Дарью.

«Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси. Нас могут обвинить в проведении демонстрации и выкрикивании [оппозиционных] лозунгов, а затем просто посадить в тюрьму», — сказал он.

По словам мужчины, еще три месяца назад он «даже в страшном сне не мог представить», что в итоге покинет свою страну.

Спортсменка заверила, что хочет продолжать кататься на лыжах и надеется осуществить свою олимпийскую мечту, в этом году Долидович должна была закончить школу.

Напомним, в январе одна из самых перспективных лыжниц среди юниоров Беларуси Дарья Долидович сообщила, что Беларусский лыжный союз деактивировал ее индивидуальный идентификационный номер, необходимый для участия в соревнованиях Международной федерации лыжного спорта (FIS). В федерации заявили, что не получили пояснений такого решения. Долидович считает, что ее отстранили от соревнований из-за политических взглядов отца, который участвовал в уличных протестах и выступал против Лукашенко, но после давления уволился из Национального тренировочного центра.