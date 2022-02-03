Экс-главред NEXTA Протасевич заявил о намерении судиться с Ryanair
- Автор:
- Олег Панфилович
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Скриншот с видео
Бывший главный редактор беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что планирует судиться с авиакомпанией Ryanair. В мае 2021 самолет этой авиакомпании, на котором летел Протасевич, экстренно посадили в Минске, а самого оппозиционера задержали.
Об этом он сообщил в собственном видеообращении.
«Подробностей сейчас много не будет, потому что над иском работает команда юристов. Но как только все будет готово, я обязательно расскажу об этом», — заявил Протасевич. Также он заявил, что готов предоставить «документированные доказательства всех своих слов» Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Издание tut.by отмечает, что Протасевич остается обвиняемым по уголовному делу в Беларуси. Его мера пресечения сейчас неизвестна, ранее его содержали под домашним арестом.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в конце концов не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- После этого ряд стран, в том числе и Украина, прекратили авиасообщение с Беларусью, а «Белавиа» запретили рейсы. После этого Беларусь получила санкции.
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