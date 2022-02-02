Спутники Maxar сделали новые фото российских войск возле Украины и в Крыму
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- Костя Андрейковец
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Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии российских войск возле границ Украины. Они сняли технику, военные палатки и укрытия в Беларуси, где начинаются военные учения, в приграничных западных областях РФ и в оккупированном Крыму.
Серию снимков, сделанных в конце января и в начале февраля, опубликовал корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.
В Беларуси возле Осиповичей заметили оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут добивать оттуда до Киева, Львова, Риги, Вильнюса и Варшавы. В Брестской области стоят палатки и тяжелая техника.
На полигоне «Обуз-Лесновский» (Беларусь) замечены палатки.
В российском городе Ельня стоят боевые группы, танки и артиллерия.
На полигоне «Погоново» (Воронежская область) развернут тренировочный лагерь и базируется артиллерия.
В Крыму палатки и бронетехника в районе Евпатории, Бахчисарая, Новоозерного и Ангарского полигона.
Как передает CNN, спутники зафиксировали увеличение войск и расширение полигонов и гарнизонов в радиусе примерно 250 километров от границы с Украиной.
На снимках , сделанных в середине января, техники было меньше, хотя она и стояла очень близко к границе.
- 20 января журналисты «Радио Свобода» и группа Conflict Intelligence Team сообщили, что российские войска находятся уже в 40 километрах от границы с Украиной и прибыли туда «в командировку на 6—9 месяцев». Родственники военных в соцсетях сообщают, что войска «едут в Украину».
- С января этого года CIT фиксирует массовую передислокацию войск России и техники к границам Украины и в Беларусь. Россияне свозят танки, артиллерию, авиацию и ракетные системы. Также к границам Украины начали перебрасывать войска Росгвардии — их могут задействовать в оккупации. По данным разведки Украины, вокруг страны стоит группировка войск России в 130 тысяч военных. РФ при этом упорно пытается отрицать планы о вторжении.