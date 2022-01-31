Совет Безопасности ООН соберется из-за ситуации вокруг Украины 18 февраля

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Заседание Совета Безопасности ООН из-за угрозы вторжения России в Украину запланировано на 18 февраля.

Соответствующее решение было принято в ходе процедурного голосования.

За проведение голосования было 10 стран, против — Россия и Китай, три страны воздержались.

Отметим, что проведение заседания инициировали США, однако Россия выступала против. В этой связи было проведено процедурное голосование. Для принятия решения в пользу проведения заседания должно было высказаться не менее 9 членов Совета Безопасности (в общей сложности их 15).

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь объяснил, что Китай поддержал Россию, потому что хочет избежать «подливания бензина» в противостояние.

«Мы проголосуем против [проведения заседания]. Чего мы хотим — это тихой дипломатии», — сказал он перед заседанием.