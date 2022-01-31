Совет Безопасности ООН соберется из-за ситуации вокруг Украины 18 февраля
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Заседание Совета Безопасности ООН из-за угрозы вторжения России в Украину запланировано на 18 февраля.
Соответствующее решение было принято в ходе процедурного голосования.
За проведение голосования было 10 стран, против — Россия и Китай, три страны воздержались.
Отметим, что проведение заседания инициировали США, однако Россия выступала против. В этой связи было проведено процедурное голосование. Для принятия решения в пользу проведения заседания должно было высказаться не менее 9 членов Совета Безопасности (в общей сложности их 15).
Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь объяснил, что Китай поддержал Россию, потому что хочет избежать «подливания бензина» в противостояние.
«Мы проголосуем против [проведения заседания]. Чего мы хотим — это тихой дипломатии», — сказал он перед заседанием.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не нарушат принцип «открытых дверей» в НАТО.