В Чехии полиция расследует уничтожение секретного документа о взрывах во Врбетице, предназначавшемся президенту Земану

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Policie ČR

Полиция Чехии расследует уничтожение секретного документа спецслужб, касающегося взрывов складов вооружений во Врбетице в 2014 году. В причастности к этим взрывам подозревают российские спецслужбы.

Об этом сообщает Czech Radio.

В сообщении, предназначавшемся исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности к взрывам агентов российской военной разведки ГРУ. Об уничтожении документа контрразведывательной службы BIS (Службы безопасности и информации) полиция узнала в момент проверки соблюдения чиновниками режима работы с секретной информацией. Эксперты намеревались выяснить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые не имели права доступа к нему.

«Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа «Новичок» двойного агента Сергея Скрипаля, было уничтожено случайно вместе с другими документами», — отмечает издание.

Вместе с тем глава президентской канцелярии Вратислав Минарж информацию об уничтожении секретных бумаг официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упомянутый материал могли прочитать лица, которые на это не имеют права. Глава комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня, составляющие в таких случаях все необходимые протоколы.