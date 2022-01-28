США созвали заседание Совбеза ООН для обсуждения возможного вторжения России в Украину
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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The Official CTBTO Photostream / Flickr
США инициировали проведение заседания Совбеза ООН. На нем планируют обсудить возможное вторжение России в Украину.
Об этом сообщила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Она отметила, что соответствующее решение приняли после нескольких недель консультаций с Украиной и союзниками. Штаты планируют обсудить агрессию России против Украины и стягивание российских войск к украинским границам, в том числе на территории Беларуси.
«Члены Совета безопасности должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину», — пояснила постпред США.
Заседание планируется провести 31 января.
- Сейчас вблизи границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перекидывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали у границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля — после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не отступят от принципа «открытых дверей» в НАТО.