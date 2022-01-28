США созвали заседание Совбеза ООН для обсуждения возможного вторжения России в Украину

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США инициировали проведение заседания Совбеза ООН. На нем планируют обсудить возможное вторжение России в Украину.

Об этом сообщила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она отметила, что соответствующее решение приняли после нескольких недель консультаций с Украиной и союзниками. Штаты планируют обсудить агрессию России против Украины и стягивание российских войск к украинским границам, в том числе на территории Беларуси.

«Члены Совета безопасности должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину», — пояснила постпред США.

Заседание планируется провести 31 января.