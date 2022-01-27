Офис президента: вечером состоятся переговоры между Зеленским и Байденом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден сегодня, 27 января, проведут телефонный разговор.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером», — написал он.
По словам Никифорова, президенты обсудят вопросы мирного процесса, безопасности, в том числе энергетической, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы и прочие.
Отдельно спикер Зеленского уточнил, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые проведут с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.