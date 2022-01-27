Офис президента: вечером состоятся переговоры между Зеленским и Байденом

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден сегодня, 27 января, проведут телефонный разговор.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Сегодня вечером запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логическим продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером», — написал он.

По словам Никифорова, президенты обсудят вопросы мирного процесса, безопасности, в том числе энергетической, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы и прочие.

Отдельно спикер Зеленского уточнил, что это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца.