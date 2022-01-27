В МИД России заявили, что пока не планируют эвакуировать своих граждан из Украины

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Nikita Dezhurny / Flickr

Россия «всегда готова» к эвакуации россиян из Украины в случае обострения ситуации, но спецпланов пока нет.

Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел Алексей Зайцев.

«Насколько это возможно, всегда готовы [к эвакуации]. Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется для того, чтобы обезопасить, насколько это возможно, российских граждан и сотрудников загранучреждений», — сказал он.

По словам Зайцева, при министерстве есть специальный департамент, разрабатывающий планы на случай ситуаций, когда может потребоваться эвакуация.

Отдельно представитель МИД РФ заверил, что Москва считает неприемлемой войну между Россией и Украиной.

«Мы уже не раз заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемым даже мысль о войне между нашими народами», — сказал он.