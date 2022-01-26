Forbes: Российские бизнесмены потеряли $28 миллиардов из-за угрозы вторжения в Украину
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
Российские бизнесмены потеряли около $28 миллиардов за январь 2022 года из-за ажиотажа по поводу вероятного вторжения России в Украину. Также январь был одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года.
Об этом пишет Forbes.
В глобальном рейтинге Forbes — 104 россиянина, у 76 из них за месяц сократилось состояние. Больше всего потеряли владельцы компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.
Если говорить об относительных показателях, то наибольшие потери у основателя компании Arrival Дениса Свердлова — его состояние уменьшилось на 50%.
После заявлений российского МИД о провале переговоров со США и НАТО индекс Московской биржи упал более чем на 2%. 18 января падение составило 6,5% — подобные цифры были в последний раз в начале пандемии коронавируса.
В понедельник, 24 января, ситуация снова ухудшилась — индекс Московской биржи упал на 5,9%, а курс доллара и евро к рублю значительно вырос.
- Сейчас вблизи границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перекидывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения у границ Украины и ЕС, которые проведут с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть по окончании Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.