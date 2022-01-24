«Слуга народа» проведет закрытое заседание с участием глав Минобороны, МИД, глав депутатских фракций и групп

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Jennifer Boyer / Flickr

Во вторник, 25 января, в Верховной Раде состоится закрытое заседание фракции «Слуга народа» с участием руководства парламента, глав фракций и групп, а также министров обороны и иностранных дел.

Об этом сообщила представитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Юлия Палийчук.

«Эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00 в кабинете главы Верховной Рады Украины», — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Палийчук, на заседании будут обсуждаться вопросы национальной безопасности и обороны.