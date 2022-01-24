«Слуга народа» проведет закрытое заседание с участием глав Минобороны, МИД, глав депутатских фракций и групп
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Jennifer Boyer / Flickr
Во вторник, 25 января, в Верховной Раде состоится закрытое заседание фракции «Слуга народа» с участием руководства парламента, глав фракций и групп, а также министров обороны и иностранных дел.
Об этом сообщила представитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Юлия Палийчук.
«Эта встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00 в кабинете главы Верховной Рады Украины», — написала она в своем Telegram-канале.
По словам Палийчук, на заседании будут обсуждаться вопросы национальной безопасности и обороны.
- В настоящее время возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Кремль требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы.