В Офисе президента заявили об «абсолютно стабильной и контролируемой» ситуации в энергетике

Новости

Matthew Henry / Unsplash

Украина пройдет отопительный сезон без сбоев и отключений потребителей.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на брифинге 24 января после заседания СНБО.

«Ситуация в энергетике абсолютно стабильна и абсолютно контролируема. Начну с угля... За последние два месяца запасы на складах в нашей стране увеличились в три раза. Сегодня на складах тепловых электростанций и тепловых электроцентралей уже более 800 тысяч тонн угля и еще около 280 тысяч тонн угля находятся разгруженные в наших портах», — рассказал он.

По словам Шурмы, Украина наладила системные регулярные поставки как внутреннего угля, так и импортного. Он также отметил, что более 10 кораблей класса Panamax уже законтрактованы и контрактная кампания продолжается.

«Ситуация с газом тоже абсолютно контролируемая. Уровень запасов газа на сегодняшний день составляет практически 12 миллиардов кубов, что является среднестатистическим уровнем практически за последние 10 лет работы. Даже имеющихся запасов в наших подземных хранилищах достаточно для устойчивого проведения и окончания отопительного сезона, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения потребителей газа», — отметил замглавы Офиса президента.

Также он заверил, что возобновлены и все резервы в гидроэнергетике – «все отметки всех водохранилищ находятся на нормативном уровне».

Отдельно Шурма подчеркнул, что никакого отключения света из-за отсутствия электроэнергии в системе или дефицита электроэнергии «не было и не планируется в ближайшем году», а все обесточения, которые были в последнее время, связаны «исключительно с погодой, сильными ветрами, повреждением линий электропередач».

«Что касается атомной энергетики. На сегодняшний момент стабильно в работе у нас 14 из 15 атомных блоков, несущих нагрузку около 12,4 гигаватт. Планируем в течение ближайших 10 дней в зависимости от температурных режимов подключение 15-го блока и взять рекордную нагрузку в 13 гигаватт, чего никогда не было. Система работает с достаточно большим резервом», – добавил заместитель главы Офиса президента.