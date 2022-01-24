В Офисе президента заявили об «абсолютно стабильной и контролируемой» ситуации в энергетике
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Matthew Henry / Unsplash
Украина пройдет отопительный сезон без сбоев и отключений потребителей.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на брифинге 24 января после заседания СНБО.
«Ситуация в энергетике абсолютно стабильна и абсолютно контролируема. Начну с угля... За последние два месяца запасы на складах в нашей стране увеличились в три раза. Сегодня на складах тепловых электростанций и тепловых электроцентралей уже более 800 тысяч тонн угля и еще около 280 тысяч тонн угля находятся разгруженные в наших портах», — рассказал он.
По словам Шурмы, Украина наладила системные регулярные поставки как внутреннего угля, так и импортного. Он также отметил, что более 10 кораблей класса Panamax уже законтрактованы и контрактная кампания продолжается.
«Ситуация с газом тоже абсолютно контролируемая. Уровень запасов газа на сегодняшний день составляет практически 12 миллиардов кубов, что является среднестатистическим уровнем практически за последние 10 лет работы. Даже имеющихся запасов в наших подземных хранилищах достаточно для устойчивого проведения и окончания отопительного сезона, чтобы удовлетворить потребности всех без исключения потребителей газа», — отметил замглавы Офиса президента.
Также он заверил, что возобновлены и все резервы в гидроэнергетике – «все отметки всех водохранилищ находятся на нормативном уровне».
Отдельно Шурма подчеркнул, что никакого отключения света из-за отсутствия электроэнергии в системе или дефицита электроэнергии «не было и не планируется в ближайшем году», а все обесточения, которые были в последнее время, связаны «исключительно с погодой, сильными ветрами, повреждением линий электропередач».
«Что касается атомной энергетики. На сегодняшний момент стабильно в работе у нас 14 из 15 атомных блоков, несущих нагрузку около 12,4 гигаватт. Планируем в течение ближайших 10 дней в зависимости от температурных режимов подключение 15-го блока и взять рекордную нагрузку в 13 гигаватт, чего никогда не было. Система работает с достаточно большим резервом», – добавил заместитель главы Офиса президента.
- Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что пока нет угроз функционированию украинской экономики, кроме информационного, особенно дезинформационного давления.
- В настоящее время вблизи границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывать танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- Кремль требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы.