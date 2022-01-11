Минздрав: Медики и чиновники должны вакцинироваться до конца января. Иначе их отстранят от работы

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Медики, коммунальщики и работники органов местного самоуправления должны привиться от коронавируса до 31 января. В противном случае их отстранят от работы.

Об этом сообщили «Бабелю» в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается, новый список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19, вступит в силу 31 января.

«Работники этих учреждений, которые не получат по хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы», — заявили в Минздраве.

В то же время это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавируса и медицинское заключение в подтверждение этого.

«Количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, а это может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и существует необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна», — пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.