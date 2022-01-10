Государственное бюро расследований передало в суд дело нардепа Гео Лероса. Ему грозит до трех лет лишения свободы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Гео Лероса. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР 10 января.
Согласно материалам дела, нардеп подозревается в хулиганстве и неисполнении судебного решения.
Так, 4 ноября 2021 года Лерос во время выступления с парламентской трибуны «оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства». Тогда в Раде присутствовал президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. Лерос показал в их сторону средний палец.
Кроме этого, 29 марта 2020 года Лерос на своей странице в Facebook обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака и его брата Дениса в якобы «торговле государственными должностями». Денис Ермак тогда назвал обнародованное Леросом видео «нарезкой с вырванным контекстом» и подал на депутата в суд.
В августе 2021 года Киевский апелляционный суд признал обнародованную Леросом информацию недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, и обязал нардепа опровергнуть ее. Однако Лерос не выполнил решение суда.
Санкции статей, по которым обвиняют Лероса, — ч. 1 ст. 296 и ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины, предусматривают наказание в виде штрафа от 500 до 4 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до трех лет.
- 29 марта 2020 года Лерос заявил, что брат на тот момент помощника президента Андрея Ермака Денис Ермак «барыжит государственными должностями». В подтверждение своих слов Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой. На них Денис Ермак ведет переговоры по назначению на государственные должности. По делу открыто не менее пяти производств, следствие продолжается.
- 1 сентября 2020 года с трибуны Верховной Рады Лерос обвинил президента в «слиянии со старой системой» и нарушении предвыборных обещаний. В тот же день его исключили из фракции. Лерос заявил, что это произошло по распоряжению Зеленского, хотя сам президент это опровергает. 2 сентября Лероса исключили из фракции «Слуга народа», а Зеленский назвал его «взяточником» и «предателем».
- 15 сентября 2021 года Офис генпрокурора возбудил уголовное дело против нардепа Лероса по подозрению в имитации нападения на самого себя. Поводом для возбуждения дела стало видео, одновременно появившееся в нескольких анонимных Telegram-каналах. Речь идет о поджоге автомобиля в 2020 году. Сам Лерос заявил, что видео смонтировали.
- 11 ноября ГБР сообщило нардепу о подозрении в хулиганстве за оскорбление чиновников. На следующий день бюро вручило Леросу подозрение за отказ опровергнуть клевету на брата главы ОП.