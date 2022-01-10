МИД Украины отреагировал на протесты в Казахстане и осудил насилие

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Nick Grapsy / Wikimedia

Министерство иностранных дел Украины осудило насилие, которое вспыхнуло в некоторых казахстанских городах и привело к человеческим жертвам.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД.

«Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», — отметили в ведомстве и добавили, что сейчас «чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации во избежание дальнейшего насилия».

Украинские дипломаты призывают соблюдать права человека и обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Кроме того, Украина приняла во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана.

«Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока», — отметили в МИД.