СМИ: Нурсултан Назарбаев с дочерьми выехали из Казахстана, в страну вылетели военные из Кыргызстана
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который считается фактическим лидером государства, выехал из страны вместе с тремя дочерьми.
Об этом со ссылкой на источники сообщает казахстанское издание Orda, уточняя, что в стране остался только брат Назарбаева — Болат.
Официальной информации по этому поводу нет, но местные СМИ отмечают, что с начала массовых протестов государственные телеканалы вообще не упоминают о Нурсултане Назарбаеве и членах его семьи. Также власти Казахстана перестали использовать название Нур-Султан в официальных сообщениях — вместо этого при упоминании города используют слова «столица» и «столица Казахстана».
Тем временем протесты и демонстрации в городах страны продолжаются, а столицу оцепили военные. Технику ввели в Усть-Каменогорск, Шымкент и другие города. В Алматы силовики и армия до сих пор ведут «зачистку» от демонстрантов и, как говорят власти, «боевиков». Неспокойная ситуация пока только в Алматы. Аэропорт города закрыт до 9 января.
Как передает 24.kg, в Казахстан вылетели военные Кыргызстана из сил ОДКБ. На двух бортах доставляют 150 бойцов 25-й бригады специального назначения «Скорпион» и 19 единиц бронетехники.
На месте уже находятся беларусские и российские военные. В составе последних части, которые участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе.
«Миротворцами» из ОДКБ в Казахстане будет руководить Андрей Сердюков — командующий Воздушно-десантными войсками России, который в 2014 году возглавлял операцию по оккупации Крыма.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил помощь войск стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- Прокуратура Казахстана завела дела о массовых беспорядках и терроризме, а президент Токаев приказал открывать огонь по протестующим без предупреждения.
- По состоянию на 7 января официально, по данным МВД, в протестах погибли 18 силовиков и 26 протестующих. СМИ сообщают о тысячах раненых и более 30 погибших демонстрантах, но точных данных до сих пор нет.