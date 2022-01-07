«Миротворцами» в Казахстане будет командовать глава российского десанта Андрей Сердюков — он же руководил захватом Крыма

Новости

В Казахстане «миротворцами» из ОДКБ будет руководить Андрей Сердюков — командующий Воздушно-десантными войсками России, который в 2014 году возглавлял «спецоперацию» по оккупации Крыма.

О том, что Сердюков будет руководить военными в Казахстане, 7 января сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, цитирует российское агентство Интерфакс.

Российское государственное информационное агентство РИА в 2016 году написало профайл о Сердюкове, которого тогда еще только хотели назначить главой десантников. В статье говорится, что Сердюков возглавлял «специальную операцию в Крыму весной 2014 года» — оккупацию, он был главой штаба Южного военного округа. Вот так о Сердюкове РИА пишет в том же материале: «Его командный опыт нашел отражение в решениях и действиях на Крымском направлении весной 2014 года».

В августе 2015 года Служба безопасности Украины обнародовала фамилии российских генералов, командующих войсками на Донбассе: Андрей Сердюков руководил формированием и применением российско-оккупационных войск (позывной «Седов»). Под его руководством был создан Центр территориальных войск Южного военного округа для управления операцией против Украины.