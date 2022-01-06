В Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет

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Министерство здравоохранения ввело в Украине прививку бустерной дозой вакцины против коронавируса для всех граждан от 18 лет.

Об этом 6 января сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались», — заявил он.

По мнению Ляшко, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и обеспечить более надежную защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон».

Также министр уточнил, что бустером желательно прививать в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки от COVID-19.

«Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, тоже рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer», — отметил он, добавив, что также бустерную дозу можно делать другими разрешенными вакцинами, если нет мРНК-вакцин.

Ляшко заверил, что люди с ослабленным иммунитетом, которых сейчас прививают дополнительной дозой вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу — оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Кроме того, глава Минздрава заявил, что после введения бустерной дозы можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в «Дії» примерно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.