Суд в Канаде присудил семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране по $84 миллиона компенсации
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- Алексей Ярмоленко
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
В Канаде суд присудил семьям шести погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране по $84 миллиона компенсации. Но пока неизвестно, как именно будут взиматься средства с Ирана.
Об этом пишет BBC.
Адвокат семей отметил, что его команда планирует бороться за блокировку и конфискацию иранских активов в Канаде и за рубежом, в том числе и нефтяных танкеров.
Несмотря на то что авиакатастрофа случилась уже два года назад и Иран на официальном уровне признал, что пассажирский самолет был сбит ракетой, страны до сих пор не могут заставить Иран выплатить компенсации семьям погибших.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виновны военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, нарушившего правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- В мае суд Канады признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом. Иран отказался признавать решение суда.
- Июньский отчет канадской экспертизы показал, что гражданские и военные органы Ирана несут полную ответственность за гибель рейса МАУ.