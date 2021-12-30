Саакашвили вернули в тюрьму

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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был доставлен из госпиталя в тюрьму в городе Рустави.

Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Отмечается, что экс-президента вывезли поздно ночью из военного госпиталя в городе Гори. Информацию о переводе Саакашвили Пенитенциарная служба пока не получала. Сторонники Саакашвили собираются возле тюрьмы в Рустави. К месту происшествия также пригнали машину с водометом.

Нардеп Елизавета Ясько в своем Facebook сообщала, что накануне руководство больницы позволило украинскому консулу зайти к Саакашвили. «Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинскую помощь он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки», — заявила Ясько.