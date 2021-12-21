Авиакатастрофа МАУ: Иран нарушил договоренности и скрывает имена виновных
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Getty Images
Офис генерального прокурора в канун второй годовщины уничтожения пассажирского самолета МАУ PS752 военными Ирана сообщил, что иранская сторона проигнорировала запросы Украины и нарушила договоренности.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
Заместитель генпрокурора Максим Якубовский заявил, что Иран не дал возможности украинским прокурорам ознакомиться с материалами уголовного дела, которое уже отправили в суд, а также продолжает тщательно скрывать имена и должности обвиняемых лиц и их действия.
Несмотря на это он заверил, что украинская сторона движется вперед в уголовном производстве и в этом деле прокуратуре помогают Канада, Великобритания и Швеция, также потерявшие граждан в катастрофе. В рамках дела исследованы 8 отчетов, четыре их которых иранские, а прокуроры и СБУ ежедневно собирают доказательства из доступной информации.
Якубовский добавил, что по делу допросили более 50 человек и провели с экспертами более 100 осмотров фото и видеоматериалов. Сейчас продолжается комплексная комиссионная криминалистическая экспертиза.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- В мае суд Канады признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом. Иран отказался признавать решение суда.
- Июньский отчет канадской экспертизы показал, что гражданские и военные органы Ирана несут полную ответственность за гибель рейса МАУ.
- В октябре Офис генпрокурора сообщил, что Иран не предоставил полных ответов, а часть запросов проигнорировал.
- В декабре Международная группа выдвинула Ирану ультиматум насчет переговоров о компенсации.