Родственникам погибших в авиакатастрофе MH17 выплатят компенсации
- Автор:
- София Телишевская
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Pierre Crom / Contributor
Генпрокурор Нидерландов Биргит ван Руссел заявила, что людям, чьи родные и близкие погибли во время авиакатастрофы МН17, выплатят денежную компенсацию.
Компенсация мужу или жене, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, проживавшему вместе с погибшим, детям, родителям и опекунам составит €40 тысяч.
Во второй категории — дети и родители, не жившие вместе с погибшими, им выплатят компенсацию в размере €35 тысяч. Третья категория — братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, а также племянники, они должны получить по €30 тысяч.
Если один человек потерял несколько родных, то ему выплатят несколько компенсаций.
Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука», а 10 июля — записи докладов боевиков о выстреле «Бука».
- 6 сентября Россия отказалась организовать допрос боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей. После этого 10 дней заслушивали родственников погибших. Они прямо обвинили Россию во лжи и возложили на нее ответственность за трагедию.