«Допуск мне дали к работе». Экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили заявил, что перед назначением проходил спецпроверку

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«Бабель»

Уволенный из-за скандала на блокпосту на Донбассе заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заверил, что перед назначением в МВД проходил спецпроверку.

Об этом он заявил в интервью Бабелю.

«Раз мне дали допуск и все остальное — наверняка ж [проходил]. Допуск мне дали к работе», — сказал Гогилашвили.

В то же время, уже бывший заместитель главы МВД отметил, что результаты этой проверки ему неизвестны.

«Если работал — значит, как-то это проверяли. Это вопрос не ко мне», — добавил он.