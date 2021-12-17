«Допуск мне дали к работе». Экс-замминистра внутренних дел Гогилашвили заявил, что перед назначением проходил спецпроверку
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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«Бабель»
Уволенный из-за скандала на блокпосту на Донбассе заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заверил, что перед назначением в МВД проходил спецпроверку.
Об этом он заявил в интервью Бабелю.
«Раз мне дали допуск и все остальное — наверняка ж [проходил]. Допуск мне дали к работе», — сказал Гогилашвили.
В то же время, уже бывший заместитель главы МВД отметил, что результаты этой проверки ему неизвестны.
«Если работал — значит, как-то это проверяли. Это вопрос не ко мне», — добавил он.
- 11 декабря в YouTube выложили видео, на котором Гогилашвили устроил разборки с правоохранителями на одном из блокпостов в Донецкой области, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Гогилашвили возмущался, что полицейские не знают, кто он такой.
- 12 декабря появилось второе видео с Гогилашвили. На кадрах произошедший 24 ноября этого года инцидент. Патрульные остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов, но у Гогилашвили это вызвало раздражение. Он обругал патрульного и спросил, почему тот «не узнал начальство». Полицейский спокойно объяснял, что выполняет свои должностные обязанности.
- Глава МВД инициировал внутреннее расследование и заявил, что отстранит Гогилашвили от должности. Президент Зеленский попросил уволить Гогилашвили.
- 12 декабря «Центр журналистских расследований» сообщил, что у Гогилашвили есть действительный паспорт гражданина России и индивидуальный налоговый номер.
- 13 декабря Кабмин уволил Гогилашвили. Сам чиновник позже сообщил, что написал заявление на увольнение и признал себя виновным.