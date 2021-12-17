Уволенный замглавы МВД Гогилашвили рассказал о покушении на него после назначения на должность и «российском следе»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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«Бабель»
Бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили в 2019 году пыталися убить — его машину расстреляли через три месяца после назначения на должность.
Об этом он заявил в интервью Бабелю.
«Есть уголовное производство, но я не могу об этом говорить. Была угроза семье. И я живу в таком состоянии. Поймите, я не пончиками торговал на рынке. Это миллионы долларов. Я перешел дорогу в этой стране такому количеству людей, которые торгуют наркотой до сих пор», — рассказал Гогилашвили, объясняя свое поведение, приведшее к увольнению, эмоциональным состоянием.
По словам экс-замглавы МВД, угрозы ему поступают со стороны России.
«Это российский след, «Химпром». Все очень близко связано с Россией. Там одна из крупнейших организаций, крупнейших кланов, занимающихся производством и продажей наркотиков. «Химпром», который обосновался здесь, — это граждане России, которые производят и торгуют амфетамином в огромных количествах», — отметил он.
По мнению Гогилашвили, если задержать членов этого клана, то в Украине удалось бы «выбить амфетамин процентов на 60».
В то же время, он заявил, что некоторые работники Нацполиции, МВД, прокуратуры, СБУ связаны с этой группировкой, они ее «крышуют» и получают за это деньги.
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