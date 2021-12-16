Пятый сосед Украины. В Польше первый случай заражения COVID-штаммом «Омикрон»
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- Костя Андрейковец
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Getty Images / «Бабель»
В Польше подтвердили первый случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон».
Как сообщает RMF24, инфицированного больного выявили в городе Катовице.
«Мутация была выявлена в образце, взятом у 30-летней гражданки Лесото. Пациентка находится в изоляторе и чувствует себя хорошо», — сообщили в Минздраве Польши, отметив, что приняли все необходимые санитарные нормы.
Польша стала пятым соседом Украины, который зафиксировал «Омикрон» на своей территории. Ранее этот штамм выявили в России, Румынии, Венгрии и Словакии.
В Европарламенте ранее заявили, что «Омикрон» уже к середине января станет доминирующим в Европе.
В Украине «Омикрон» ожидается на этой неделе.
- Предварительные анализы говорят от том, что штамм в четыре раза заразнее «Дельты», но болезнь протекает в легкой форме. Однако есть опасения, что со временем B.1.1.529 может переходить в тяжелую форму. Также известно, что штамм способен заражать вакцинированных и людей с иммунитетом. Компания Pfizer уже заявила, что необходимо колоть три дозы вакцины. Это же рекомендует и Moderna.