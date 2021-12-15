Исследование: две дозы вакцины CoronaVac не защищают от штамма «Омикрон». У Pfizer защита есть — но слабая

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Две дозы вакцины CoronaVac не защищают от нового штамма коронавируса «Омикрон». У Pfizer есть защита, но она слабая.

Таковы данные исследования Гонконгского университета, пишет South China Morning Post.

Ученые отметили, что вакцины от Sinovac и Pfizer вызвали «неадекватные» уровни антител против штамма «Омикрон».

Из 25 человек, имеющих две дозы вакцины CoronaVac, ни у одного не было выявлено достаточного уровня нейтрализующих антител. Что касается вакцины Pfizer, то такие антитела были выявлены только у 5 из 25 вакцинированных. Однако даже они были в 35—40 раз ниже, чем против штаммов «Бета» или «Дельта».

По словам ученых, это свидетельствует о том, что вакцинированные и даже переболевшие все равно могут повторно заразиться новым штаммом. Они рекомендуют как можно скорее ввести бустерную дозу для всего населения для повышения уровня иммунитета.

Производитель вакцины CoronaVac со ссылкой на собственные исследования уверяет, что третья доза его вакцины повышает эффективность иммунитета и способна противодействовать и новому штамму.