Исследование: эффективность двух доз вакцины Pfizer в предотвращении госпитализации падает до 70% из-за нового штамма «Омикрон»

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Две дозы вакцины Pfizer защищают от госпитализации заразившихся новым штаммом коронавируса «Омикрон» на 70%. Эффективность защиты от других штаммов достигает почти 100%.

Таковы предварительные данные из ЮАР, где активно распространяется новый штамм, пишет Reuters.

По данным исследования, проведенного с 15 ноября по 7 декабря, люди, полностью вакцинированные от коронавируса вакциной Pfizer, имели защиту в 70% от госпитализации, тогда как для предыдущего штамма «Дельта» этот показатель достигал 93%.

Что касается предотвращения любых симптомов, то здесь эффективность двух доз снизилась еще больше — с 80% до 33%.

В то же время авторы исследования отмечают, что результаты только предварительные, их еще стоит проверить.