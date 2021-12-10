Пентагон все еще фиксирует увеличение российских войск на границе с Украиной
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- София Телишевская
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David B. Gleason / Flickr
После онлайн-саммита президентов США и России военная ситуация у границ Украины не меняется. Соединенные Штаты Америки и дальше наблюдают скопление военнослужащих Российской Федерации.
Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.
По его словам, Пентагон за последние две недели фиксирует увеличение российских военных у границы с Украиной.
«Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной. Мы продолжаем видеть их увеличение в последние дни и недели», — заявил пресс-секретарь Пентагона.
Напомним, 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Владимир Зеленский провел разговор с Джо Байденом. Президенты обсудили поддержку Украины на фоне агрессии РФ и скоординировали позиции по дальнейшим шагам в поиске путей к миру на Донбассе. В Белом доме назвали разговор «очень теплым», он длился 90 минут.
- Кроме того, 9 декабря состоялось заседание ТКГ по Донбассу, на котором Россия отклонила все инициативы украинской делегации. Украина призвала возобновить работу всех КПВВ, существующих вдоль линии столкновения, открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья и доработать план разминирования. Также украинская сторона предложила утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.
- За день до заседания Владимир Зеленский ожидал, что на фоне саммита США и РФ стороны в ТКГ договорятся об обмене пленными, прекращении огня и открытии КПВВ.