Глава Генштаба России назвал «ложью» заявления о том, что РФ готовится вторгнуться в Украину

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Sasha Maksymenko / Flickr

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что информация о вторжении РФ в Украину, которое якобы готовится, — это «ложь».

Об этом он заявил в четверг, 9 декабря, на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Герасимов отметил, что военная деятельность на территории России (вероятно, речь идет об учениях около украинской границы) не требует уведомления об этом, а передислокация войск — это «рутинная практика».

Начальник российского Генштаба заявил, что Украина использует на Донбассе противотанковые ракетные комплексы Javelin и турецкие беспилотники Bayraktar, «тем самым обостряя ситуацию», хотя украинский штаб эту информацию опроверг.