Минюст и Пенитенциарную службу Грузии оштрафовали за видео с Саакашвили в тюрьме
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Министерство юстиции и Пенитенциарную службу Грузии оштрафовали за обнародование видео с Михеилом Саакашвили из тюрьмы. Их признали виновными в нарушении закона о защите персональных данных.
Об этом пишет «Эхо Кавказа».
Соответствующее решение принял Государственный инспектор Грузии. Минюст должен заплатить штраф в размере 500 лари ($161), а Пенитенциарная служба — 2 000 лари ($647).
Оба учреждения нарушили закон о персональных данных, когда обнародовали видео с Саакашвили, в которых была «информация о продуктах, купленных и потребленных Михеилом Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, о его рационе питания, видео и фото приема Михеилом Саакашвили пищевых добавок в медпункте, видеозапись выхода Михеила Саакашвили из пенитенциарного учреждения № 12 и запись его заселения в пенитенциарное учреждение № 18».
Эти видео грузинские ведомства публиковали как якобы доказательство того, что Саакашвили на самом деле не голодает в тюрьме.
- Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави 1 октября Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку он имеет украинское гражданство, но сам политик против этого.
- С середины ноября у Саакашвили начало ухудшаться здоровье: сначала он не мог сам встать с кровати, потом у него была рвота кровью, 18 ноября он потерял сознание на встрече с адвокатами, и его перевели в реанимацию. На следующий день стало известно, что у Саакашвили обнаружили поражение мозга, после чего его перевели в военный госпиталь.