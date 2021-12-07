Foreign Policy: Украина просит США передать ей часть эвакуированной из Афганистана военной техники

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Украина попросила США предоставить ей часть военной техники, эвакуированной из Афганистана. Речь идет о том вооружении, которое было предназначено правительству страны до прихода талибов.

Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

В ноябре во время визита в США министр обороны Алексей Резников просил американскую сторону увеличить поставки вооружения, в частности, предоставить такие системы, которые ранее Штаты Украине не давали. Это касается воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

В частности, Украина также хочет получить боеприпасы, которые США планировали отправить в Афганистан до захвата там власти талибами.

Кроме этого, Украина просила и вертолеты Ми-17, которые находятся на техническом обслуживании на украинской территории.