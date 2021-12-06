ЕСПЧ запретил депортировать в Беларусь мигрантов, прорвавшихся через границу
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- София Телишевская
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Getty Images / «Бабель»
Европейский суд по правам человека постановлением от 6 декабря запретил властям Польши, Литвы и Латвии депортировать в Беларусь мигрантов, которые смогли «прорваться» через границу. Для этого суд применил правило 39.
С 20 августа по 3 декабря ЕСПЧ рассмотрел 47 заявлений от 198 заявителей — все они просили обеспечить им пребывание на территории ЕС. Больше всего исков мигранты подали против Польши — 44, еще два против Латвии и один против Литвы.
22 ноября спикер польской пограничной службы Анна Михальская сообщила о планах Польши депортировать 200 мигрантов, которым все же удалось прорвать границу и попасть в страну, мол для них организуют чартерные рейсы и вернут домой.
Отдельно правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Польша и Беларусь вместе несут ответственность за кризис на границе. Организация обвиняет польскую сторону в игнорировании просьб людей и жестоком обращении, а беларусскую — в использовании мигрантов в политических интересах.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Также в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за него пострадали 7 польских силовиков. Попытки прорыва границы продолжаются по сей день, но часть мигрантов начала уезжать домой.
- 19 ноября Александр Лукашенко признал, что беларусские войска могли помогать мигрантам попасть в ЕС.
- 2 декабря США, ЕС, Британия и Канада ввели санкции против Беларуси из-за организации миграционного кризиса. Беларусь обещает ответ.