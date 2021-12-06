Телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии Тукан

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NASA

Космический телескоп Hubble благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 7329, расположенной в созвездии Тукан.

Об этом сообщает обсерватория Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Это фото обработали с помощью четырех фильтров, каждый из которых охватывает разную область светового спектра – от ультрафиолетового до оптического и инфракрасного.

NASA

На фотографии видна характерная структура спиральных галактик, в частности, закручивающиеся против часовой стрелки рукава.

Также в NASA сообщили, что команда Hubble после сбоев возобновила работу третьего научного инструмента — спектрографа Cosmic Origins Spectrograph.

Дело в том, что в октябре телескоп перешел в безопасный режим, прекратив все наблюдения из-за масштабного сбоя в работе — тогда произошла ошибка в синхронизации научных устройств с внутренними системами обмена данными.

Первым делом специалисты смогли возобновить работу камеры Advanced Camera for Surveys), а затем заработала камера WFC 3.

28 ноября инженеры возобновили работу спектрографа COS, благодаря чему три из четырех рабочих научных инструментов телескопа теперь снова ведут наблюдение.

Телескоп Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. Аппарат уже провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов.