FT: Страны ЕС скептически относились к возможному вторжению Путина в Украину. Но их убедили данные разведки США

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Stanislav Krasilnikov / Contributor

Страны-члены ЕС сначала скептически относились к информации о стягивании российских войск к границам Украины и намерениях России вторгнуться на украинскую территорию. Но их убедили данные американской разведки.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Они рассказали, что США в начале ноября, перед саммитом НАТО, предоставили своим союзникам большой массив различных разведывательных данных. До этого некоторые страны-члены ЕС, в том числе Германия, сомневались в правдивости этой информации.

Одними из таких данных стали изображения и сведения о концентрации российских войск у украинских границ.

После получения данных европейские столицы изменили свое мнение и начали готовить набор мер по сдерживанию России от возможного вторжения и проекты экономических санкций.