Байден заявил, что готовит «значительный набор инициатив» для сдерживания России. Он обсудит вопрос Украины с Путиным
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- Алексей Ярмоленко
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Saeima / Flickr
Президент США Джо Байден готовит целый набор мер и инициатив по сдерживанию России от вторжения в Украину. Он обсудит этот вопрос в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом он заявил журналистам 3 декабря.
«Я готовлю, по моему мнению, самый всеобъемлющий и значительный набор инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать», — сказал Байден.
Он отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками в Украине и Европе, а госсекретарь США и советники президента активно вовлечены в этот процесс.
В то же время в Белом доме подтвердили, что во время предстоящего разговора Байдена и Путина они обсудят вопросы Украины. Сейчас дату этого контакта окончательно согласовывают.
«Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить наше серьезное беспокойство по поводу воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной», — заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях. Такой же сценарий ранее озвучил начальник Главного управления разведки Украины.
- 3 декабря министр обороны Украины заявил, что РФ на границе использует тактику волн и эскалация возможна в конце января. Он заверил, что украинская армия готова к боям.