Байден заявил, что готовит «значительный набор инициатив» для сдерживания России. Он обсудит вопрос Украины с Путиным

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Saeima / Flickr

Президент США Джо Байден готовит целый набор мер и инициатив по сдерживанию России от вторжения в Украину. Он обсудит этот вопрос в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил журналистам 3 декабря.

«Я готовлю, по моему мнению, самый всеобъемлющий и значительный набор инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать», — сказал Байден.

Он отметил, что находится в постоянном контакте с союзниками в Украине и Европе, а госсекретарь США и советники президента активно вовлечены в этот процесс.

В то же время в Белом доме подтвердили, что во время предстоящего разговора Байдена и Путина они обсудят вопросы Украины. Сейчас дату этого контакта окончательно согласовывают.

«Мы обсуждаем такую возможность и объявим о ней, когда все будет решено окончательно. Это будет возможность для того, чтобы обсудить наше серьезное беспокойство по поводу воинственной риторики и наращивания вооруженных сил на границе с Украиной», — заявила представитель Белого дома Джен Псаки.