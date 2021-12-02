Глава Пентагона назвал Россию «Советским Союзом» и предупредил Кремль об ответе в случае вторжения в Украину

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David B. Gleason / Flickr

Министр обороны США Ллойд Остин назвал Россию «Советским Союзом» и заверил, что любой ответ Соединенных Штатов на действия Кремля в отношении Украины будет согласовываться с международными союзниками.

Об этом он заявил во время визита в Южную Корею, сообщает Reuters.

«Все, что мы делаем, будет сделано как ответ международного сообщества. Но лучший вариант — мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину», — сказал Остин.

Также глава Пентагона призвал Москву «быть прозрачнее» относительно наращивания военных сил возле границы с Украиной.

Отдельно Остин выразил надежду на то, что США и Россия смогут «решить вопросы и проблемы и снизить температуру в регионе».