В Госдепе США заявили, что в случае вторжения в Украину против России применяют экономические санкции, «от которых ранее воздерживались»

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае вторжения России в Украину против РФ будут введены такие экономические санкции, от которых ранее воздерживались. Он также подчеркнул, что НАТО готово усиливать оборону восточного фланга.

Об этом он сообщил на пресс-конференции 1 декабря.

«Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Что мы знаем – это что он подготовил силы на случай, если он решит это сделать. Поэтому, несмотря на неуверенность относительно намерений и временных рамок, мы должны готовиться ко всем возможным сценариям», — отметил Блинкен.

Он отметил, что после встречи в НАТО может утверждать, что все союзники настроены не менее решительно, чем в США, по поводу реакции на вторжение России.

«Мы готовы заставить Россию заплатить высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины, и НАТО готово усиливать свою оборону на восточном фланге», — пояснил Блинкен.

В то же время в Государственном департаменте США признали, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, Штаты готовы приобщиться к переговорам по этому вопросу.

«Переговоры зашли в тупик, и обе стороны делают все для того, чтобы микроэлементы затягивали обсуждение больших элементов. Хочет ли Путин действительно вернуть Донбасс? Мы не знаем, но мы верим в это и думаем, что США могут играть вспомогательную роль, как мы это делали раньше. Мы не видим никакой альтернативы [Минским соглашениям]. Надо начинать что-либо делать, а не просто говорить о Минских соглашениях. Это нуждается в интенсивном сотрудничестве, политической воле и общественной поддержке», — считает она.