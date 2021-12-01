Россия предложила НАТО не расширяться на восток. Украина и Альянс ответили

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Украина планирует продолжать реформу на пути к членству в НАТО, поскольку «требования» России к Альянсу «не расширяться на восток» не имеет никаких оснований.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам министерской встречи НАТО в Риге.

«Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТОили США и другими странами любые так называемые гарантии того, что Альянс не расширится на восток, — нелегитимны», — сказал Кулеба.

По его словам, лучшей гарантией безопасности от России был бы вывод ее войск с территории Украины и прекращение агрессии.

Известно, что Украина и НАТО работают над сдерживанием России в двух направлениях.

«Есть два трека сотрудничества. Первый — то, что НАТО может сделать как альянс. Второй — то, что может сделать каждый член НАТО на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы благодарим генсека НАТО за принципиальную позицию. Он призывает больше работать с Украиной на двустороннем уровне, и мы обсуждаем с каждой страной, что она может добавить в механизм сдерживания агрессии России», — рассказал Дмитрий Кулеба.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает неприемлемым, когда крупные геополитические игроки думают, что имеют право контролировать политику соседних меньших стран.

«Лишь Украина и 30 союзников НАТО должны решать, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу. У России нет права вето в этом вопросе и нет права устанавливать «сферу влияния» и пытаться контролировать своих соседей», — заявил он.

Также в рамках заседания Североатлантического совета НАТО глава украинского МИДа встретился с представительницей Британии, которая заверила Кулебу в готовности Соединенного Королевства конкретными действиями поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, оказывать практическую помощь в укреплении ее обороноспособности и усилении экономической устойчивости.

А на встрече с главой дипломатического ведомства Венгрии Петером Сийярто Украина пришла к общей позиции по вступлению в НАТО.

«Есть общее понимание, что, несмотря на отдельные сложные двусторонние вопросы, безопасность Украины — это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО», — заявил Кулеба.