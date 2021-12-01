Россия начала зимние учения рядом с Украиной
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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Минобороны России
Вооруженные силы России начали традиционные зимние учения, которые в этом году пройдут в оккупированном Крыму и в регионах, которые граничат с Украиной.
Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.
В маневрах будут участвовать более 10 тысяч военнослужащих из мотострелковых и танковых подразделений. Сообщается, что военнослужащим ЮВО предстоят лагерные сборы и полевые выходы, тактические и командно-штабные учения различного уровня.
Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вторжения российских войск в Украину. Он заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения — тогда никаких угроз не будет. Путин также озвучил собственные «красные линии» по поводу Украины. Он заявил, что Россия оставляет за собой право ответных действий, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. Сейчас у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По словам Буданова, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.