Россия начала зимние учения рядом с Украиной

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Минобороны России

Вооруженные силы России начали традиционные зимние учения, которые в этом году пройдут в оккупированном Крыму и в регионах, которые граничат с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

В маневрах будут участвовать более 10 тысяч военнослужащих из мотострелковых и танковых подразделений. Сообщается, что военнослужащим ЮВО предстоят лагерные сборы и полевые выходы, тактические и командно-штабные учения различного уровня.

Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вторжения российских войск в Украину. Он заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения — тогда никаких угроз не будет. Путин также озвучил собственные «красные линии» по поводу Украины. Он заявил, что Россия оставляет за собой право ответных действий, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы.