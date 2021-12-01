Путин предложил НАТО договориться о гарантиях, которые исключают расширение блока на восток

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ предлагает начать переговоры с НАТО о юридических гарантиях нерасширения блока на восток. Это будет исключать возможность присоединения к альянсу, в частности, и Украины.

Об этом пишет РБК.

С таким заявлением Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот в Кремле. По его словам, Россия намерена добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности» и в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток».

«Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток», — отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот. Президент России подчеркнул, что «законные российские озабоченности в сфере безопасности» были проигнорированы и игнорируются до сих пор.