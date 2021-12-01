Путин предложил НАТО договориться о гарантиях, которые исключают расширение блока на восток
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ предлагает начать переговоры с НАТО о юридических гарантиях нерасширения блока на восток. Это будет исключать возможность присоединения к альянсу, в частности, и Украины.
Об этом пишет РБК.
С таким заявлением Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот в Кремле. По его словам, Россия намерена добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности» и в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток».
«Всем известно о дававшихся устных заверениях, что НАТО не будет расширяться на восток», — отметил Путин, но, по его словам, все было сделано ровно наоборот. Президент России подчеркнул, что «законные российские озабоченности в сфере безопасности» были проигнорированы и игнорируются до сих пор.
- Накануне президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вторжения российских войск в Украину. Он заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения, и тогда никаких угроз не будет. Путин также озвучил собственные «красные линии» по поводу Украины. Он заявил, что Россия оставляет за собой право ответных действий, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время у границ сконцентрировано более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.