Польские пограничники: В Беларуси находятся еще около 10 тысяч мигрантов, которые хотят попасть в ЕС

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Twitter / Polska Policja

Польская пограничная служба сообщила, что в соседней Беларуси находятся 10 тысяч мигрантов, желающих попасть в зону Европейского Союза, поэтому «нельзя сказать, что ситуация успокаивается».

Об этом сообщает Polska Times.

Некоторые из этих 10 тысяч мигрантов могут быть внутри страны, а некоторые — в приграничных городах, из которых беларусские силовики их перевозят грузовиками к границе, чтобы те пытались ее прорвать и нападали на польских солдат и офицеров. Стремление попасть в страны Евросоюза по-прежнему является основной причиной пересечения границы с Польшей.

С начала года страна зафиксировала 37 800 попыток незаконного проникновения на территорию Польши, с начала ноября — 8 800.

30 ноября из Беларуси вылетел последний самолет, который должен доставить мигрантов в страны их происхождения. Благодаря таким рейсам домой вернулись около 2 тысяч мигрантов.