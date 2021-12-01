Польские пограничники: В Беларуси находятся еще около 10 тысяч мигрантов, которые хотят попасть в ЕС
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Twitter / Polska Policja
Польская пограничная служба сообщила, что в соседней Беларуси находятся 10 тысяч мигрантов, желающих попасть в зону Европейского Союза, поэтому «нельзя сказать, что ситуация успокаивается».
Об этом сообщает Polska Times.
Некоторые из этих 10 тысяч мигрантов могут быть внутри страны, а некоторые — в приграничных городах, из которых беларусские силовики их перевозят грузовиками к границе, чтобы те пытались ее прорвать и нападали на польских солдат и офицеров. Стремление попасть в страны Евросоюза по-прежнему является основной причиной пересечения границы с Польшей.
С начала года страна зафиксировала 37 800 попыток незаконного проникновения на территорию Польши, с начала ноября — 8 800.
30 ноября из Беларуси вылетел последний самолет, который должен доставить мигрантов в страны их происхождения. Благодаря таким рейсам домой вернулись около 2 тысяч мигрантов.
- С конца лета Беларусь постепенно начала организовывать для Европы миграционный кризис: для этого страна увеличила количество авиарейсов из Ирака и Сирии. Вероятно, таким образом Беларусь решила отомстить за санкции за фальсификации результатов президентских выборов и репрессии в стране. В начале ноября ситуация обострилась: мигрантов стало уже несколько тысяч, они пытались попасть в Польшу и даже разбили на границе свой лагерь. Время от времени мигранты пытались прорвать границу, бросали в польских силовиков камни (пострадали по меньшей мере семеро военных) и пытались перерезать колючую проволоку. Беларусских силовиков обвиняли в том, что они помогают мигрантам прорываться через границу (литовские пограничники публиковали видео, как те проталкивают нелегалов ), а Минск все отрицает.
- 16 ноября Беларусь открыла для мигрантов недалеко от границы логистический центр, где они и остались на ночь (не все, часть все же осталась возле пункта пропуска). 19 ноября Польша сообщила, что на границе не осталось мигрантов — они в логистическом центре Беларуси.
- Украина на фоне миграционного кризиса тоже усилила свою границу и привлекла к ее охране 8,5 тысячи военных, авиацию и дроны. Украинская пограничная служба уже задержала 15 «туристов», которые въехали из Беларуси, где «смотрели на исторические памятники», а теперь хотят посмотреть Львов.