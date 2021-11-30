Путин прокомментировал возможность вторжения России в Украину и назвал свои «красные линии»

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вторжения российских войск в Украину. Он заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения и тогда никаких угроз не будет.

Об этом Путин рассказал на форуме «Россия зовет», пишет РБК.

«Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать», — отметил он.

Путин напомнил, что разговоры о вероятном вторжении были и весной этого года после учений «Запад-2021», однако оно не состоялось. Однако он заявил, что Россия обеспокоена военными незапланированными учениями у ее границ, в частности, в Черном море.

Также он считает, что эти учения представляют угрозу и для боевиков «Л/ДНР».

«Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках — «ЛНР» и «ДНР», то там тоже создаются постоянные угрозы при передвижении военных соединений вблизи их территорий», — отметил Путин.

Отдельно российский президент назвал собственные «красные линии» по поводу Украины. Он заявил, что Россия оставляет за собой право ответных действий, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы.

«Если и дальше все будет расширяться в этой инфраструктуре, то я уже публично говорил, если на территории Украины появятся ударные комплексы, подлетное время к Москве будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия — 5 минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать по отношению к тем, кто нам так угрожает», — считает Путин.