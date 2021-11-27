На Сицилии в одной из коммун против коронавируса вакцинировали 104% жителей
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Ted Eytan / Flickr
В Италии в коммуне Палаццо Адриано, расположенной на Сицилии, от коронавируса вакцинировали 104% жителей.
Об этом со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщает The Guardian.
«По крайней мере один представитель от каждой семьи в городке каждый день проходит через эту площадь. Мы использовали тесные отношения между родственниками и друзьями для популяризации кампании вакцинации. Все, что нам нужно было сделать, это проинформировать всех, кого мы встречали, напомнить им о вакцинации, и на следующий день их родственники явились в лабораторию для укола», — рассказал советник по культуре Сальваторе Спата.
В то же время мэр Николо Грана пояснил, что такая «невозможная статистика» создалась из-за вакцинации людей, которые не являются официальными жителями Палаццо Адриано, однако живут здесь.
Сейчас жители коммуны готовятся к получению бустерных доз против коронавируса.
- В Италии с 15 октября власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников всех сфер, которые должны иметь «зеленый пропуск». Речь идет о работниках как государственных, так и частных организаций. «Зеленый пропуск» дает доступ к рабочему месту, теперь это правило распространяется на всю страну и касается всех компаний.
- После этого в ряде городов люди вышли на акции протеста, требуя упразднить обязательную вакцинацию против COVID. Местами полиция разгоняла демонстрантов водометами.
- Ранее бустерную прививку ввели Франция, Молдова (для отдельных категорий людей), Италия, Германия, США, Дания.
- Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что бустерная доза вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 станет доступной украинцам после того, как страна достигнет 50-процентной вакцинации населения.